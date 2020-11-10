Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Игрок «Вулверхэмптона»: «Готов играть за сборную России или Украины»

10 Ноября 2020, 15:51,


Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман выразил готовность выступать за сборные России или Украины, учитывая происхождение своих родителей.

«Для меня открыты двери в сборные России или Украины. Когда я был моложе, то иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Что касается родственников со стороны отца, то все они переехали в Нью-Йорк. Мой русский язык не так хорош, но я всё ещё могу говорить на нём», - цитирует Килмана BBC.

В сезоне 2020/2021 Макс Килман провёл пять матчей в Премьер-лиге Англии и даже отдал один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Украины, Вулверхэмптон, Макс Килман
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Комментарии (1)
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0
crocodile
10 Ноября 2020, 16:45

очень толковый парень. техничен, левая нога - загляденье.

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