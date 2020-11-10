​Игрок «Вулверхэмптона»: «Готов играть за сборную России или Украины»

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман выразил готовность выступать за сборные России или Украины, учитывая происхождение своих родителей.

«Для меня открыты двери в сборные России или Украины. Когда я был моложе, то иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Что касается родственников со стороны отца, то все они переехали в Нью-Йорк. Мой русский язык не так хорош, но я всё ещё могу говорить на нём», - цитирует Килмана BBC.

В сезоне 2020/2021 Макс Килман провёл пять матчей в Премьер-лиге Англии и даже отдал один результативный пас.