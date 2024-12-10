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Мелбет-Первая лига

Лисакович рассказал, что Талалаев поменял в «Балтике»

10 Декабря 2024 • 16:37 Комментировать

Форвард «Балтики» Виталий Лисакович рассказал о том, как изменилась игра его клуба после прихода на пост главного тренера Андрея Талалаева.

«Талалаев поменял подготовку, тренировки. Стало более агрессивно, более интенсивно. Ты выходишь на какой‑то физический пик и тебе становится легче в игре. Ты работаешь на максимуме. Полагаю, это тяжелейший недельный цикл, который я видел», - делится Лисакович с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» - чистый лидер Мелбет-Первой лиги на момент зимней паузы. 45 баллов у команды из Калининградской области, отрыв от второго места составил два балла, а от третьего – восемь.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Андрей Талалаев Виталий Лисакович ещё теги
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