Лисакович рассказал, что Талалаев поменял в «Балтике»

Форвард «Балтики» Виталий Лисакович рассказал о том, как изменилась игра его клуба после прихода на пост главного тренера Андрея Талалаева.

«Талалаев поменял подготовку, тренировки. Стало более агрессивно, более интенсивно. Ты выходишь на какой‑то физический пик и тебе становится легче в игре. Ты работаешь на максимуме. Полагаю, это тяжелейший недельный цикл, который я видел», - делится Лисакович с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» - чистый лидер Мелбет-Первой лиги на момент зимней паузы. 45 баллов у команды из Калининградской области, отрыв от второго места составил два балла, а от третьего – восемь.