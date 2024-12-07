Юсупов: «Шатов выведет «Урал» в РПЛ»

«Урал» попадет в топ-2 и напрямую выйдет в РПЛ. Шатов выведет команду, у него большой энтузиазм, он передается команде. Буду болеть за то, чтобы екатеринбуржцы и «Сочи» вернулись в РПЛ», - передает слова Юсупова «РБ Спорт».