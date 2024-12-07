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Мелбет-Первая лига

Юсупов: «Шатов выведет «Урал» в РПЛ»

07 Декабря 2024 • 09:15 Комментировать

Экс-футболист екатеринбургского «Урала» Артур Юсупов высказался о перспективах своей бывшей команды под руководством Олега Шатова.

«Урал» попадет в топ-2 и напрямую выйдет в РПЛ. Шатов выведет команду, у него большой энтузиазм, он передается команде. Буду болеть за то, чтобы екатеринбуржцы и «Сочи» вернулись в РПЛ», - передает слова Юсупова «РБ Спорт».

После 21 тура Мелбет-Первой лиги «Урал» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Екатеринбургская команда отстает от лидирующей калининградской «Балтики» на восемь очков. Следующий матч «Урал» проведет с «Ротором» на выезде 1 марта.

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