Юсупов рассказал, в каких отношениях остался с «Уралом»

Российский полузащитник Артур Юсупов прокомментировал свой скоропостижный уход из екатеринбургского «Урала». Ранее о расставании с футболистом заявили в пресс-службе команды Мелбет-Первой лиги.

«Мы изначально договорились, что я буду до декабря. С клубом я остался в отличных отношениях. У меня восемь игр в активе, включая Кубок, в стартовом составе, из них шесть матчей мы выиграли и два — сыграли вничью. Полагаю, провёл этот отрезок достойно», - комментирует Юсупов для «РБ Спорт».

«Шмели» перед весенней частью сезона занимают в турнирной таблице Первой лиги третье место, обладая 37 баллами.