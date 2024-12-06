Борис Игнатьев: «Не думаю, что Ари занял своё место»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об Ари, который ранее занял должность спортивного директора московского «Торпедо». Клуб из столицы выступает в Мелбет-Первой лиге.

«Не думаю, что Ари занял своё место. Конечно, он хороший футболист, он знает нюансы игры, но не знает нашей действительности. Ему надо выйти на улицу, познакомиться и определить, кого надо брать, тем более в Первой лиге, где многое иначе, чем в РПЛ», - делится Игнатьев с Metaratings.

Ари Феррейра, будучи игроком, выступал в России за московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Спортивным директором «автозаводцев» 38-летний бразилец стал в начале текущей календарной недели.