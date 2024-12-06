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Белоус: «В Москве Погба будет ходить по ночным клубам»

06 Декабря 2024 • 16:18 Комментировать

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белорус отреагировал на идею нового спортдира московского «Торпедо» Ари Феррейры пригласить в стан «автозаводцев» Поля Погба. Известный француз скоро вернётся в большой футбол после долговременного отстранения.

«Я крайне сомневаюсь, что Погба будет мотивирован. Будет в Москве ходить по ночным клубам, хотя их, в отличие от нулевых годов, уже почти нет. Зато можно будет походить по хорошим ресторанам и полюбоваться Москвой», - делится Белоус в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что Ари стал спортивным директором «Торпедо» в начале текущей недели.

Ари: «Торпедо» рассмотрит кандидатуру Погба»

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Белоус Поль Погба Ари Феррейра ещё теги
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