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Мелбет-Первая лига

Маркао уверен, что у Ари не будет проблем в «Торпедо»

05 Декабря 2024 • 19:32 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Маркао уверен, что бразилец Ари Феррейра хорошо себя проявит на посту спортивного директора столичного «Торпедо».

«Если человек адаптирован к российскому футболу, то я не вижу в этом проблемы. Но присутствует важный фактор — Ари нужно хорошо знать всех футболистов российского чемпионата, чтобы качественно выполнять свою работу», - делится Маркао для «РБ Спорт».

Напомним, что «Торпедо» перед зимней паузой расположилось в таблице Мелбет-Первой лиги на втором месте с 43 баллами. Тренирует коллектив белорусский специалист Олег Кононов.

Ари несколько лет выступал в России, защищая цвета «Спартака» и «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
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