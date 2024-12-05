Маркао уверен, что у Ари не будет проблем в «Торпедо»

Бывший игрок московского «Спартака» Маркао уверен, что бразилец Ари Феррейра хорошо себя проявит на посту спортивного директора столичного «Торпедо».

«Если человек адаптирован к российскому футболу, то я не вижу в этом проблемы. Но присутствует важный фактор — Ари нужно хорошо знать всех футболистов российского чемпионата, чтобы качественно выполнять свою работу», - делится Маркао для «РБ Спорт».

Напомним, что «Торпедо» перед зимней паузой расположилось в таблице Мелбет-Первой лиги на втором месте с 43 баллами. Тренирует коллектив белорусский специалист Олег Кононов.

Ари несколько лет выступал в России, защищая цвета «Спартака» и «Краснодара».