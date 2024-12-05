35-летний хавбек Артур Юсупов покидает екатеринбургский «Урал». Это подтвердил Григорий Иванов, бессменный президент «шмелей».

«Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать», - говорит Иванов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Юсупов перешёл в «Урал» прошедшей осенью из «Химок». Сыграть за екатеринбургский клуб он успел всего лишь в семи матчах.

«Урал» идёт на третьем месте таблицы Мелбет-Первой лиги, 37 очков у коллектива. Во главе команды – легенда уральского футбола, Олег Шатов.