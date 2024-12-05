Селюк – об Ари: «С таким спортдиром и врагов не надо»

Агент Дмитрий Селюк вновь раскритиковал приход Ари Феррейры на пост спортивного директора московского «Торпедо».

«Приход Ари – самый большой подарок на Новый год «Уралу», «Сочи» и «Черноморцу», если они хотят выйти в РПЛ. С таким спортивным директором и врагов не надо. «Урал» и «Сочи» должны Кононову за такое дарование сказать спасибо», - делится Селюк для Legalbet.

Напомним, что Ари стал спортдиром «автозаводцев» в начале текущей недели.

«Торпедо» в таблице Мелбет-Первой лиги перед зимней паузой расположилось на втором месте с 43 баллами. Отставание от первого места – всего два балла, а отрыв от третьего места – шесть баллов.