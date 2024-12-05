Стоимость самого дорогого игрока Мелбет-Первой лиги не превышает 1,5 миллиона евро

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов Мелбет-Первой лиги прямо сейчас.

Так, список возглавили два игроки «Сочи» и защитник «Урала». По 1,5 млн евро каждый оцениваются Кирилл Кравцов и защитник Артём Макарчук, оба играют за «Сочи». Такую же стоимость имеет защитник екатеринбургского «Урала» Сильвие Бегич.

Отстали от первой тройки Игнасио Сааведра (вновь «Сочи», 1,2 млн евро), Александр Юшин («Родина», 1 млн) и Виталий Лисакович («Балтика», 1 млн).

Напомним, что до возобновления первенства весной лидирует в лиге «Балтика», 45 баллов. Второе место у «Торпедо», 43 балла. Третье место – у «Урала», 37 баллов, замыкает четвёрку лидеров «Сочи», 37 баллов.