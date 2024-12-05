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Ари: Президент «Торпедо» будет решать по Погба

05 Декабря 2024 • 14:18 Комментировать

Ари, который был назначен на пост спортивного директора московского «Торпедо», поделился мыслями насчет подписания звездного французского полузащитника Поля Погба.

«Финансово «Торпедо» сможет себе позволить его подписание? Как уже отмечал, я не говорю о зарплате. Я не уполномочен этого делать. Все будет решать президент!» - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Погба сейчас отбывает дисквалификацию за допинг. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года.

В этом сезоне «Торпедо» играет в первом дивизионе. Столичная команда с 43 очками занимает второе место в таблице.

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