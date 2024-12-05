Ари: Президент «Торпедо» будет решать по Погба

Ари, который был назначен на пост спортивного директора московского «Торпедо», поделился мыслями насчет подписания звездного французского полузащитника Поля Погба.

«Финансово «Торпедо» сможет себе позволить его подписание? Как уже отмечал, я не говорю о зарплате. Я не уполномочен этого делать. Все будет решать президент!» - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Погба сейчас отбывает дисквалификацию за допинг. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года.

В этом сезоне «Торпедо» играет в первом дивизионе. Столичная команда с 43 очками занимает второе место в таблице.