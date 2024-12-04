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Мелбет-Первая лига

Жоазиньо: «Надеюсь, с Ари «Торпедо» выйдет в РПЛ»

04 Декабря 2024 • 19:06 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Жоазиньо дал комментарий по поводу назначения Ари на должность спортивного директора «Торпедо». По словам Жоазиньо, он рад, что Ари получил эту работу.

«Я очень рад за Ари! Главное, чтобы у него всё получилось. Надеюсь, что он поднимет «Торпедо» в РПЛ», - цитирует Жоазиньо «Чемпионат».

После первой части сезона Мелбет-Первой лиги «Торпедо» располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» команда отстаёт на два зачётных балла.

Ранее Ари заявил о том, что на должности спортивного директора «Торпедо» ему будет помогать супруга.

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