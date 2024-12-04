Ари на посту спортивного директора «Торпедо» будет помогать его жена

Жена нового спортивного директора московского «Торпедо» Ари Феррейры будет помогать ему на недавно обретённом посту.

«Она невероятный человек, за такое короткое время узнала много нового о футболе! Она будет со мной», - сказал Ари для «РБ Спорт» о своей супруге Наталье Грызловой.

Напомним, что Ари на днях стал спортивным директором одного из лидеров Мелбет-Первой лиги в лице московского «Торпедо». «Автозаводцы» отрываются от третьего места на шесть очков по итогу прошедших летне-осенне-зимних туров Первой лиги. 43 очка суммарно у клуба. Главный тренер команды – известный белорусский специалист Олег Кононов.