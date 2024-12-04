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Мелбет-Первая лига

Ари на посту спортивного директора «Торпедо» будет помогать его жена

04 Декабря 2024 • 18:07 Комментировать

Жена нового спортивного директора московского «Торпедо» Ари Феррейры будет помогать ему на недавно обретённом посту.

«Она невероятный человек, за такое короткое время узнала много нового о футболе! Она будет со мной», - сказал Ари для «РБ Спорт» о своей супруге Наталье Грызловой.

Напомним, что Ари на днях стал спортивным директором одного из лидеров Мелбет-Первой лиги в лице московского «Торпедо». «Автозаводцы» отрываются от третьего места на шесть очков по итогу прошедших летне-осенне-зимних туров Первой лиги. 43 очка суммарно у клуба. Главный тренер команды – известный белорусский специалист Олег Кононов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ари Феррейра
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