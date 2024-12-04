В «Шиннике» высказались о будущем Дмитрия Черышева

В ярославском «Шиннике» оценили не самые лучшие результаты клуба в первой части сезона Мелбет-Первой лиги. Клуб финишировал к концу 2024 года лишь на 14-м месте турнирной таблицы.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы она выступила лучше. Получилось, как получилось. Сейчас проводится анализ, будут сделаны выводы. Обязательно будут изменения в составе», - сказал «Матч ТВ» гендиректор клуба Галимджан Хайрулин.

Ранее один из источников сообщал, что уход из клуба главного тренера Дмитрия Черышева – очень вероятный вариант развития событий. Тем не менее, Хайрулин не подтвердил и не опроверг уход специалиста.

«Решение по будущему Черышева не принято. Пока у него контракт, он продолжает работу», - добавил функционер.