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Мелбет-Первая лига

В «Тюмени» заявили, что приход Крицюка не помог клубу

04 Декабря 2024 • 17:28 Комментировать

В сибирском клубе Мелбет-Первой лиги, «Тюмени» оценили кратковременный приход в команду опытного вратаря Станислава Крицюка.

«Не знаю, помог ли он нам. Если команда идет на последнем месте, значит, не помог. Конкуренцию составил, где‑то выходил, но конкретно говорить, помог или нет, неправильно», - говорит «Матч ТВ» директор «Тюмени» Александр Попов.

Также Попов добавил, что Крицюк уходит из клуба по обоюдному согласию сторон. За «Тюмень» он провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. Два матча вратарь отстоял на ноль.

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Тюмень Станислав Крицюк Александр Попов ещё теги
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