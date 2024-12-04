В «Тюмени» прокомментировали информацию об уходе Крицюка

Алексей Харламов, который в «Тюмени» занимает должность спортивного директора, высказался по поводу информации о том, что голкипер Станислав Крицюк может уйти из клуба.

«Крицюк планирует покинуть «Тюмень», но пока никакой официальной информации нет. Мы договорились, что до зимы он у нас поиграет, он уже опытный человек. А если предложение будет, он уйдёт», - цитирует Харламова «Чемпионат».

В сезоне 2024/2025 Станислав Крицюк провёл за «Тюмень» шесть матчей. В них 34-летний голкипер пропустил девять голов.

«Тюмень» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент команда располагается на последней, восемнадцатой позиции в турнирной таблице.