Ари: «Торпедо» рассмотрит кандидатуру Погба»

Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари заявил, что рассмотрит кандидатуру экс-полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу», - приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, что Погба был дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг, он может вернуться в футбол уже в марте.

«Торпедо» выступает во втором по силе российском дивизионе, где занимает второе место после 21-го тура, отставание московского клуба от лидирующей калининградской «Балтики» составляет всего лишь два зачётных балла.