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Агент: «Фернандес не останется в «Балтике»

04 Декабря 2024 • 08:45 Комментировать

Агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы форварда калининградской «Балтики» Алекса Фернандеса, высказался насчет будущего своего клиента.

«Алекс не останется в «Балтике», мы уже ищем ему новый клуб. Интерес к нему есть», - передает слова Пинейро «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фернандес провел 18 поединков за калининградскую команду, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение между нападающим и «Балтикой» истекает в конце июня 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Алекс Фернандес
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