С «Аланией» тренируется воспитанник «Вердера»

Владикавказская «Алания» начала проведение селекционного сбора.

Как сообщает Metaratings, с владикавказским клубом тренируется воспитанник немецкого «Вердера» Тимур Пажигов.

21-летний россиянин родился в Сунже, но находился в системе немецких клубов с 2017-го года, но так и не сыграл на уровне выше региональных лиг.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, проиграв последние три матча. Клуб из Владикавказа в первом туре после зимнего перерыва отправится в Красноярск, где сыграет против местного «Енисея», встреча предварительно запланирована на первое марта.