Геркус оценил назначение Ари в «Торпедо»

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус дал комментарий по поводу решения клуба назначить Ари на должность спортивного директора. По мнению Геркуса, «автозаводцы» поторопились с решением.

«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт... При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Геркус отметил, что клуб «Торпедо» предпочёл рискнуть, хотя мог для начала сделать Ари не спортивным директором, а его заместителем.

Первую часть сезона Мелбет-Первой лиги «Торпедо» завершило на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» «автозаводцы» отстают на два очка.