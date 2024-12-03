Григорий Иванов: «Урал» будет бороться за путёвку в РПЛ»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах команды в первой части Мелбет-Первой лиги.

«Некоторые игры провалили, но мы будем бороться за путевку в РПЛ. Ждем зимние сборы, где будем активно готовиться к весенней части сезона», — приводит слова Иванова издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 21 тура «Урал» идет на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своей копилке 37 баллов. Стоит напомнить, что напрямую в РПЛ выходят только первые две команды, а следующие две играют стыковые матчи.

Отметим, что еще в прошлом сезоне коллектив из Екатеринбурга выступал в элитном дивизионе.