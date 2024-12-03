Червиченко – об Ари в «Торпедо»: «Он по сути россиянин»

Бывший топ-менеджер московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о экс-форварде Ари, который стал спортивным директором «Торпедо».

«Он по сути россиянин, у него есть паспорт. Может, в «Торпедо» есть какое‑то желание сделать акцент на бразильских игроках, подобрать двух‑трех хороших бразильцев. Это тоже вариант, почему нет. Рабочая схема», - делится Червиченко с «Матч ТВ».

О назначении натурализованного бразильца на пост «автозаводцы» объявили во вторник, 3 декабря.

«Торпедо» ушло на зимнюю паузу одним из лидеров Мелбет-Первой лиги. Главным тренером столичного клуба является Олег Кононов.