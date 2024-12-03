Ари сообщил, что стал спортивным директором российского клуба

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари Феррейра рассказал, что стал новым спортивным директором «Торпедо».

Ранее о приходе бразильца в московский клуб сообщил телеграм-канал «19:24».

«Подтверждаю: я – новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — приводит слова Ари портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в качестве футболиста Ари играл в России за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». На данный момент 38-летний бразилец с российским паспортом выступает на родине за «Атлетико Сеаренсе». Стоит отметить, что Ари является президентом клуба, за который играет.