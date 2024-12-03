Сторожук назвал причину спада тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук объяснил причину нестабильных результатов.

«Травмы. У нас не хватало в разные периоды по семь игроков состава, на которых мы рассчитывали. Эти игроки могли выйти в старте или на замену без потери качества», - цитирует Сторожука Metaratings.

Отметим, что тульский клуб не может победить уже 11 матчей в чемпионате.

После 21-го тура «Арсенал» занимает лишь шестое место в турнирной таблице Первой лиге, а отставание от лидирующей «Балтики» составляет уже 15 зачётных баллов. В первом матче после зимнего перерыва подопечным Сторожука предстоит сыграть на выезде против «КАМАЗа».