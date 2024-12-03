Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Балтика» расстанется с пятью футболистами зимой

03 Декабря 2024 • 10:39 Комментировать

Тренерский штаб калининградской «Балтики» не рассчитывает на пятерых игроков.

Как сообщает Metaratings, калининградцы в зимнее трансферное окно расстанутся с Ильёй Свиновым, Дмитрием Бегуном, Тиграном Аванесяном, Алексом Фернандесом и Кириллом Маляровым. Клуб уже уведомил футболистов о своём решении.

Первая лига ушла на зимний перерыв, после 21-го тура подопечные Андрея Талалаева занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущее следом «Торпедо» на два зачётных балла. Отметим, что «Балтика» одержала восемь побед подряд, а пропустила в этих матчах всего лишь три гола.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Маляров Тигран Аванесян Илья Свинов Дмитрий Бегун Алекс Фернандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Бензема догнал Роналду по количеству голов Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб
Спортивные новости
«Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ «Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
11:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук назвал причину спада тульского «Арсенала»
10:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» расстанется с пятью футболистами зимой
02 Декабря
18:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Четыре клуба смогли забить больше 30 мячей за 21 тур текущей Мелбет-Первой лиги
17:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названа команда, которая пропустила меньше всех в осенней части текущей Мелбет-Первой лиги
16:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Всего одна команда не проиграла ни одного матча перед зимней паузой в Мелбет-Первой лиге 2024/2025: это не «Балтика»
15:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Определены лидеры Мелбет-Первой лиги после осенней части турнира: «Урал» – третий
01 Декабря
21:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» разгромил «Родину» в последнем матче года
18:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев покинет «Шинник» – источник
17:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» скромно обыграло главного аутсайдера
17:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» с «Шинником» разошлись миром
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» уверенно переиграл «КАМАЗ»
15:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» на 90-й минуте отобрала у «Урала» победу
30 Ноября
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» ворвался в группу лидеров после волевой победы над «Уфой»
14:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» завершил 2024 год победой над «Соколом»
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» увеличил до 12 матчей безвыигрышную серию «Арсенала»
29 Ноября
21:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» разгромила «Аланию» и ушла на перерыв лидером
16:35 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Урал» сделает всё, чтобы вернуться в РПЛ» 1
28 Ноября
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» Иванов отреагировал на сообщение об онкологии
11:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» Иванов болен раком
26 Ноября
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов: «Мы не ищем замену Шатову»
25 Ноября
10:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Писарев назвал команду, которая вернётся в РПЛ
24 Ноября
21:16 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Радует, что Мелёшин очень хорошо использует игровую практику»
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» забил один гол и переиграл «Нефтехимик»
16:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» со «СКА-Хабаровском» не порадовали голами
16:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» добыл волевую победу над «КАМАЗом»
Все новости