«Балтика» расстанется с пятью футболистами зимой

Тренерский штаб калининградской «Балтики» не рассчитывает на пятерых игроков.

Как сообщает Metaratings, калининградцы в зимнее трансферное окно расстанутся с Ильёй Свиновым, Дмитрием Бегуном, Тиграном Аванесяном, Алексом Фернандесом и Кириллом Маляровым. Клуб уже уведомил футболистов о своём решении.

Первая лига ушла на зимний перерыв, после 21-го тура подопечные Андрея Талалаева занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущее следом «Торпедо» на два зачётных балла. Отметим, что «Балтика» одержала восемь побед подряд, а пропустила в этих матчах всего лишь три гола.