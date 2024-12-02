Четыре клуба смогли забить больше 30 мячей за 21 тур текущей Мелбет-Первой лиги

На минувших выходных прошёл 21-й тур Мелбет-Первой лиги, который стал последним перед длительной зимней паузой.

Самой результативной командой на данном отрезке стало московское «Торпедо», которое под руководством Олега Кононова забило 39 мячей и ни разу не проиграло. Стоит сказать, что больше 30 голов в чемпионате удалось забить только четырём клубам. Помимо «Торпедо», отметку в 30 голов удалось преодолеть «Сочи» (36), «Уралу» (31) и «Черноморцу» (31).

Добавим, что «Балтика», которая ушла на зимний перерыв лидером таблицы, забила лишь 29 мячей.

Возобновление Мелбет-Первой лиги должно состояться в начале марта.