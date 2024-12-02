Названа команда, которая пропустила меньше всех в осенней части текущей Мелбет-Первой лиги

Второй по силе российский дивизион отправился на каникулы. Во время осеннего отрезка был сыгран 21 тур.

По итогам первой части сезона лидером в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги является «Балтика» из Калининграда, которая еще в прошлом сезоне выступала в РПЛ. В текущей кампании «Балтика» набрала 45 очков в 21 игре. На этом отрезке команда пропустила всего 13 голов, что является лучшим показателем в лиге. На втором месте по пропущенным голам расположились сразу три клуба — «Торпедо», «Арсенал» и «Ротор». Каждая из команд вынимала мяч из своей сетки ворот 16 раз.

Возвращение Мелбет-Первой лиги запланировано на начало марта 2025 года.