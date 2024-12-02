Всего одна команда не проиграла ни одного матча перед зимней паузой в Мелбет-Первой лиге 2024/2025: это не «Балтика»

Первая часть Мелбет-Первой лиги подошла к концу. Самое время подвести промежуточные итоги.

На зимнюю паузу лидером турнира ушла калининградская «Балтика», которая потерпела всего два поражения за 21 тур. Любопытно, что команда, ни разу не проигравшая в этом сезоне, находится не на вершине таблицы. Речь идет о московском «Торпедо», которое отстает от «Балтики» на два очка.

Стоит сказать, что первые две команды Мелбет-Первой лиги напрямую выходят в РПЛ, а следующие два клуба попадают в стыки.

Возобновление второго по силе российского дивизиона запланировано на начало марта 2025 года.