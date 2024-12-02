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Мелбет-Первая лига

Определены лидеры Мелбет-Первой лиги после осенней части турнира: «Урал» – третий

02 Декабря 2024 • 15:08 Комментировать

На минувших выходных завершилась первая часть сезона Мелбет-Первой лиги. В осеннем отрезке чемпионата все 18 клубов провели по 21 игре.

Лидером на зимнюю паузу ушла калининградская «Балтика», набравшая 45 зачетных баллов. Второй командой в таблице является «Торпедо», в копилке которого 43 очка. Стоит напомнить, что именно первые две команды получают прямые путевки в РПЛ по итогам сезона.

Добавим, что в зоне стыковых матчей располагаются «Урал» и «Сочи». У этих коллективов в копилке по 37 очков.

Нельзя не отметить, что три команды из четырех выступали в прошлом сезоне в РПЛ.

Возобновление сезона Мелбет-Первой лиги запланировано на начало марта.

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