Определены лидеры Мелбет-Первой лиги после осенней части турнира: «Урал» – третий

На минувших выходных завершилась первая часть сезона Мелбет-Первой лиги. В осеннем отрезке чемпионата все 18 клубов провели по 21 игре.

Лидером на зимнюю паузу ушла калининградская «Балтика», набравшая 45 зачетных баллов. Второй командой в таблице является «Торпедо», в копилке которого 43 очка. Стоит напомнить, что именно первые две команды получают прямые путевки в РПЛ по итогам сезона.

Добавим, что в зоне стыковых матчей располагаются «Урал» и «Сочи». У этих коллективов в копилке по 37 очков.

Нельзя не отметить, что три команды из четырех выступали в прошлом сезоне в РПЛ.

Возобновление сезона Мелбет-Первой лиги запланировано на начало марта.