«Нефтехимик» разгромил «Родину» в последнем матче года

В последнем матче 2024 года в Мелбет-Первой лиги «Родина» играла против «Нефтехимика».
Уже на четвертой минуте Рашид Магомедов головой метко пробил после навеса справа - 0:1. На девятой минуте Эдуард Валиахметов блестящи финтил в штрафной и забил под голкипером - 0:2. Лучший момент у соперника был на 47-й минуте, Александр Юшин обыграл вратаря и пробил в штангу ворот, куда добежал защитник. Точку с пенальти поставил Магомедов ударом по центру ворот - 0:3.
«Нефтехимик» теснит соперника с 11-го места.
Протокол игры
|4'Магомедов Рашид (0:1)
|9'Валиахметов Эдуард (0:2)
|75'Магомедов Рашид (0:3)
Корякин Александр•Рядно Михаил72' (Юдинцев Георгий (72') •Мещанинов Артём•Кочиев Хетаг•Чернышёв Даниил•Маркитесов Дмитрий•Мальцев Руслан•Гордюшенко Астемир• 17'Данилин Максим Алексеевич65' (Калмыков Амур (65') •Юшин Александр78' (Рейна Йорди (78') •Абдусаламов Магомедхабиб78' (Кожедуб Святослав (78')
Голубев Андрей•Ситдиков Марат•Сагуткин Даниил46' (Петров Максим Вячеславович (46') •Толстопятов Николай•Кахидзе Александр•Валиахметов Эдуард•Денисов Роман•Емельянов Данила•Першин Матвей90' (Алиев Саид (90') •Шильцов Константин90' (Голыбин Ренат (90') • 90'Магомедов Рашид90' (Шарифуллин Линар (90')
Запасные: Родин Даниил•Янович Никита•Зорин Богдан
01 декабря.
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