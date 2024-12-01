«Нефтехимик» разгромил «Родину» в последнем матче года

В последнем матче 2024 года в Мелбет-Первой лиги «Родина» играла против «Нефтехимика».

Уже на четвертой минуте Рашид Магомедов головой метко пробил после навеса справа - 0:1. На девятой минуте Эдуард Валиахметов блестящи финтил в штрафной и забил под голкипером - 0:2. Лучший момент у соперника был на 47-й минуте, Александр Юшин обыграл вратаря и пробил в штангу ворот, куда добежал защитник. Точку с пенальти поставил Магомедов ударом по центру ворот - 0:3.

«Нефтехимик» теснит соперника с 11-го места.