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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» разгромил «Родину» в последнем матче года

01 Декабря 2024 • 21:29 Комментировать
Родина Москва
0:3
Нефтехимик
окончен

В последнем матче 2024 года в Мелбет-Первой лиги «Родина» играла против «Нефтехимика».

Уже на четвертой минуте Рашид Магомедов головой метко пробил после навеса справа - 0:1. На девятой минуте Эдуард Валиахметов блестящи финтил в штрафной и забил под голкипером - 0:2. Лучший момент у соперника был на 47-й минуте, Александр Юшин обыграл вратаря и пробил в штангу ворот, куда добежал защитник. Точку с пенальти поставил Магомедов ударом по центру ворот - 0:3.

«Нефтехимик» теснит соперника с 11-го места.

Протокол игры  
Родина Москва0:3Нефтехимик
  4'Магомедов Рашид (0:1)
  9'Валиахметов Эдуард (0:2)
  75'Магомедов Рашид (0:3)
Корякин АлександрРядно Михаил 72' (Юдинцев Георгий ( 72') Мещанинов АртёмКочиев ХетагЧернышёв ДаниилМаркитесов ДмитрийМальцев РусланГордюшенко Астемир  17'Данилин Максим Алексеевич 65' (Калмыков Амур ( 65') Юшин Александр 78' (Рейна Йорди ( 78') Абдусаламов Магомедхабиб 78' (Кожедуб Святослав ( 78')
Запасные: Крижан МитчаГапечкин АлександрБурлаков МатвейСтефанишин АндрейСангаре Дэвид
Голубев АндрейСитдиков МаратСагуткин Даниил 46' (Петров Максим Вячеславович ( 46') Толстопятов НиколайКахидзе АлександрВалиахметов ЭдуардДенисов РоманЕмельянов ДанилаПершин Матвей 90' (Алиев Саид ( 90') Шильцов Константин 90' (Голыбин Ренат ( 90'  90') Магомедов Рашид 90' (Шарифуллин Линар ( 90')
Запасные: Родин ДаниилЯнович НикитаЗорин Богдан
01 декабря.
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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Родина Москва

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Ставка и прогноз на матч Родина – Нефтехимик Мелбет-Первой лиги – 1 декабря 2024
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