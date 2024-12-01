Черышев покинет «Шинник» – источник

Дмитрий Черышев наверняка покинет должность главного тренера «Шинника». Принципиальное решение на этот счёт было принято ещё до воскресной игры ярославской команды против «Ротора» (ничья 1:1).

Как сообщает Metaratings, окончательное решение будет приниматься на совете учредителей «Шинника». Он пройдёт в ближайшее время.

Источник отмечает, что проблемой Черышева в «Шиннике» являются не только результаты, но и резкость тренера. У него были проблемы в отношениях с Александром Побегаловым, который является спортивным координатором.

Дмитрий Черышев принял «Шинник» год назад – в декабре 2023-го.