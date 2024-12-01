«Торпедо» скромно обыграло главного аутсайдера

В предпоследнем матче 2024 года в Мелбет-Первой лиге «Торпедо» принимало «Тюмень».

На 31-й минуте удалось открыть счёт в матче хозяевам - ворвался в штрафную соперника на скорости Ираклий Манелов, но вместо удара покатил поперек на Игоря Горбунова, который без сопротивления отправил сферу в сетку - 1:0.

После перерыва пробивал по воротам Манелов из пределов штрафной после сольного прохода, отбил перед собой голкипер, а добивание Горбунова было неточным.

«Торпедо» - второе, соперник - последний.