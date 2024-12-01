«Торпедо» скромно обыграло главного аутсайдера

В предпоследнем матче 2024 года в Мелбет-Первой лиге «Торпедо» принимало «Тюмень».
На 31-й минуте удалось открыть счёт в матче хозяевам - ворвался в штрафную соперника на скорости Ираклий Манелов, но вместо удара покатил поперек на Игоря Горбунова, который без сопротивления отправил сферу в сетку - 1:0.
После перерыва пробивал по воротам Манелов из пределов штрафной после сольного прохода, отбил перед собой голкипер, а добивание Горбунова было неточным.
«Торпедо» - второе, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Горбунов Игорь33'
Ботнарь Виталий•Шевченко Глеб•Коледин Юрий84' (Галкин Владислав (84') •Иваньков Александр II•Данилкин Егор•Роганович Боян88' (Байтуков Руслан (88') •Горбунов Игорь72' (Максимов Максим (72') •Манелов Ираклий73' (Червяков Руслан (73') •Нетфуллин Равиль•Костин Андрей•Чупаёв Александр72' (Корян Аршак (72')
Гошев Евгений•Воропаев Артём46' (Ткачук Денис (46') •Бем Александр•Храмцов Максим•Шавлохов Давид•Петров Михаил• 58'Кулишев Артём46' (Мокаев Ислам (46') •Марьянов Андрей46' (Кенфак Оливье (46'•Купцов Дмитрий74') •Коротаев Александр•Клёнкин Данил• 43'Карпов Данил46' (Косарев Кирилл (46')
01 декабря.
Бан пользователя