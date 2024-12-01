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Мелбет-Первая лига

«Ротор» с «Шинником» разошлись миром

01 Декабря 2024 • 17:32 Комментировать
Ротор
1:1
Шинник

В 21-м туре Мелбет-Первой лиги «Ротор» играл против «Шинника», одного из аутсайдеров.

На 30-й минуте Тимур Касимов справа навесил к воротам, Мизаил Мальцев сделал скидку на Дмитрия Лаврищева, который с линии вратарской площади ногой пробил под перекладину - 1:0. Василий Алейников по центру прорвался в штрафную площадь и с 15 метров пробил в левый угол, а вратарь в прыжке забрал мяч в руки.

В начале второго тайма Захар Фёдоров по центру продвинулся вперёд и с 20 метров низом точно пробил в левый угол ворот - 1:1. Руслан Куль справа с 22 метров пробил в дальний угол, и кипер в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу от ворот. Владислав Тюрин справа со штрафного навесил на Андрея Семёнова, который головой пробил в ближний верхний угол, а кипер в отменном прыжке смог отбить мяч в сторону.

1:1, «Ротор» делит шестое место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Ротор1:1Шинник
(1:0) Лаврищев Дмитрий30'  
  58'Фёдоров Захар (1:1)
Чагров НикитаСемёнов Андрей ИгоревичПлиев ЗаурбекШумских АлексейШвецов МаксимЗавезён Юрий  72'Плотников Никита 67' (Пяткин Иван ( 67') Мальцев Михаил 66' (Прищепа Дмитрий ( 66') Соколов Игорь  41' 46' (Тюрин Владислав ( 46') Касимов Тимур 60' (Морозов Владислав ( 60') Лаврищев Дмитрий  53' 60' (Кухарчук Илья ( 60')
Запасные: Камлашев ДаниилДудкин КириллШильников ГлебКотов ПавелТаликин ДамирАгеев МихаилЛитвенок Иван
Вамбольт ДенисЯкушевич ГлебДжон ДжонатанЧёрный АртурСухомлинов Данила 86' (Жамалетдинов Тимур ( 86') Куль РусланСамойлов ДмитрийАлейников Василий 90' (Калинин Глеб ( 90') Зинков ВячеславМалахов АртёмФёдоров Захар
Запасные: Гбамбле НенеСултонов МухаммадМитров ТимофейАйдаров СергейКосогоров Артемий
01 декабря.
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Ротор Шинник

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Актуальная ставка и прогноз на матч Ротор  – Шинник Мелбет-Первой лиги – 1 декабря 2024
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