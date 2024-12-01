«Ротор» с «Шинником» разошлись миром

В 21-м туре Мелбет-Первой лиги «Ротор» играл против «Шинника», одного из аутсайдеров.

На 30-й минуте Тимур Касимов справа навесил к воротам, Мизаил Мальцев сделал скидку на Дмитрия Лаврищева, который с линии вратарской площади ногой пробил под перекладину - 1:0. Василий Алейников по центру прорвался в штрафную площадь и с 15 метров пробил в левый угол, а вратарь в прыжке забрал мяч в руки.

В начале второго тайма Захар Фёдоров по центру продвинулся вперёд и с 20 метров низом точно пробил в левый угол ворот - 1:1. Руслан Куль справа с 22 метров пробил в дальний угол, и кипер в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу от ворот. Владислав Тюрин справа со штрафного навесил на Андрея Семёнова, который головой пробил в ближний верхний угол, а кипер в отменном прыжке смог отбить мяч в сторону.

1:1, «Ротор» делит шестое место, соперник - 14-й.