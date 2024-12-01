«Сочи» уверенно переиграл «КАМАЗ»

«Сочи» принимал «КАМАЗ» в последнем в году туре в Мелбет-Первой лиге.
На 21-й минуте Мартин Крамарич с левого фланга исполнил прострел в штрафную, а Павел Мелёшин в касание подрезал мяч точно в дальний угол - 1:0. Под конец тайма сработал прессинг «Сочи» у чужой штрафной, мяч отскочил к Кириллу Кравцову, который вторым касанием с лёта метров с 20 попал точно в дальний угол - 2:0.
На 90-й минуте у гостей Руслан Аюкин пробил с линии штрафной в левый от себя угол, однако голкипер выудил мяч. После навеса с углового с левого фланга Руслан Апеков головой подрезал мяч в дальний угол, но немного не попал в створ.
«Сочи» уходит в отпуск, деля третье место с «Уралом». Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Мелёшин Павел21'
|(2:0) Кравцов Кирилл37'
Дёгтев Александр•Макарчук Артём•Литвинов Вячеслав•Кожемякин Олег15' (Суслов Кирилл (15') •Магаль Руслан90' (Лазарев Владислав (90') •Заика Кирилл•Кравцов Кирилл• 79'Крамарич Мартин90' (Маслов Павел (90') •Барт Руслан 43'67' (Никитин Кирилл (67') •Начо Сааведра•Мелёшин Павел67' (Писарский Владимир (67')
Анисимов Артур•Почивалин Валерий69' (Лаук Максим (69') •Маругин Даниил•Тананеев Дмитрий•Гюрджан Артём•Абрамов Артём56' (Апеков Руслан (56') •Кириллов Юрий56' (Абдуллаев Сурхайхан (56') •Дерюгин Александр•Горелов Павел• 79'Фартуна Борис81' (Платон Никита (81') •Караев Давид69' (Аюкин Руслан (69')
01 декабря.
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