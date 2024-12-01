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Мелбет-Первая лига

«Сочи» уверенно переиграл «КАМАЗ»

01 Декабря 2024 • 17:27 Комментировать
Сочи
2:0
КАМАЗ

«Сочи» принимал «КАМАЗ» в последнем в году туре в Мелбет-Первой лиге.

На 21-й минуте Мартин Крамарич с левого фланга исполнил прострел в штрафную, а Павел Мелёшин в касание подрезал мяч точно в дальний угол - 1:0. Под конец тайма сработал прессинг «Сочи» у чужой штрафной, мяч отскочил к Кириллу Кравцову, который вторым касанием с лёта метров с 20 попал точно в дальний угол - 2:0.

На 90-й минуте у гостей Руслан Аюкин пробил с линии штрафной в левый от себя угол, однако голкипер выудил мяч. После навеса с углового с левого фланга Руслан Апеков головой подрезал мяч в дальний угол, но немного не попал в створ.

«Сочи» уходит в отпуск, деля третье место с «Уралом». Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Сочи2:0КАМАЗ
(1:0) Мелёшин Павел21'  
(2:0) Кравцов Кирилл37'  
Дёгтев АлександрМакарчук АртёмЛитвинов ВячеславКожемякин Олег 15' (Суслов Кирилл ( 15') Магаль Руслан 90' (Лазарев Владислав ( 90') Заика КириллКравцов Кирилл  79'Крамарич Мартин 90' (Маслов Павел ( 90') Барт Руслан  43' 67' (Никитин Кирилл ( 67') Начо СааведраМелёшин Павел 67' (Писарский Владимир ( 67')
Запасные: Шушеначев АртурЧирков МакарКарабашев НикитаБурмистров НикитаЗаболотный НиколайШагиахметов РусланСафронов Илья
Анисимов АртурПочивалин Валерий 69' (Лаук Максим ( 69') Маругин ДаниилТананеев ДмитрийГюрджан АртёмАбрамов Артём 56' (Апеков Руслан ( 56') Кириллов Юрий 56' (Абдуллаев Сурхайхан ( 56') Дерюгин АлександрГорелов Павел  79'Фартуна Борис 81' (Платон Никита ( 81') Караев Давид 69' (Аюкин Руслан ( 69')
Запасные: Мельников НикитаЗащепкин РоманКозлов ИванПлатон АдрианКупцов Илья
01 декабря.
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Надёжная ставка и прогноз на матч Сочи  – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 1 декабря 2024
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