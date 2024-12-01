«Сочи» уверенно переиграл «КАМАЗ»

«Сочи» принимал «КАМАЗ» в последнем в году туре в Мелбет-Первой лиге.

На 21-й минуте Мартин Крамарич с левого фланга исполнил прострел в штрафную, а Павел Мелёшин в касание подрезал мяч точно в дальний угол - 1:0. Под конец тайма сработал прессинг «Сочи» у чужой штрафной, мяч отскочил к Кириллу Кравцову, который вторым касанием с лёта метров с 20 попал точно в дальний угол - 2:0.

На 90-й минуте у гостей Руслан Аюкин пробил с линии штрафной в левый от себя угол, однако голкипер выудил мяч. После навеса с углового с левого фланга Руслан Апеков головой подрезал мяч в дальний угол, но немного не попал в створ.

«Сочи» уходит в отпуск, деля третье место с «Уралом». Соперник - 13-й.