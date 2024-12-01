«Чайка» на 90-й минуте отобрала у «Урала» победу

«Чайка» и «Урал» событийным матчем завершили для себя 2024 год.

Выскочил один на один с голкипером Мартин Секулич и пробил с острого угла, в падении отбил кипер, но точно на Илью Ишкова, который добивал уже по пустым воротам, но мяч с линии буквально вынес в подкате защитник. Убежал в контратаку Данила Янов и покатил на дальнюю штангу, где с лету пробил Муслим Бамматгереев, но в падении ногой в сторону отбил вратарь. Пробивал из пределов штрафной Янов после паса от Никиты Малярова, но в прыжке смог спасти свою команду голкипер, переведя на угловой. На 45-й минуте прорвался по флангу Алексей Мамин и навесил на дальнюю штангу, где принял мяч Секулич и с разворота без сопротивления вколотил сферу в сетку - 0:1.

Во втором тайме после паса от Мамина ворвался в штрафную соперника Максим Воронов и с острого угла пробил в ближнюю девятку, но в створ ворот не попал. Протащил мяч по центру к штрафной соперника Секулич и выдал поперек на Андрея Егорычева, который пробил точно в дальний нижний угол, но вытянулся в струну вратарь и спас свою команду. Пенальти для хозяев на 73-й минуте - на силу пробивал в правый от себя нижний угол Камиль Ибрагимов, бессилен был голкипер, но гостей выручила на этот раз штанга. На 90-й минуте с левого фланга Матвей Ужгин прострелил на ближнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Александр Хохлачёв и вколотил мяч в ближний угол - 1:1.

«Урал» делит третье место в таблице, соперник - девятый.