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Мелбет-Первая лига

«Чайка» на 90-й минуте отобрала у «Урала» победу

01 Декабря 2024 • 15:54 Комментировать
Чайка
1:1
Урал
окончен

«Чайка» и «Урал» событийным матчем завершили для себя 2024 год.

Выскочил один на один с голкипером Мартин Секулич и пробил с острого угла, в падении отбил кипер, но точно на Илью Ишкова, который добивал уже по пустым воротам, но мяч с линии буквально вынес в подкате защитник. Убежал в контратаку Данила Янов и покатил на дальнюю штангу, где с лету пробил Муслим Бамматгереев, но в падении ногой в сторону отбил вратарь. Пробивал из пределов штрафной Янов после паса от Никиты Малярова, но в прыжке смог спасти свою команду голкипер, переведя на угловой. На 45-й минуте прорвался по флангу Алексей Мамин и навесил на дальнюю штангу, где принял мяч Секулич и с разворота без сопротивления вколотил сферу в сетку - 0:1.

Во втором тайме после паса от Мамина ворвался в штрафную соперника Максим Воронов и с острого угла пробил в ближнюю девятку, но в створ ворот не попал. Протащил мяч по центру к штрафной соперника Секулич и выдал поперек на Андрея Егорычева, который пробил точно в дальний нижний угол, но вытянулся в струну вратарь и спас свою команду. Пенальти для хозяев на 73-й минуте - на силу пробивал в правый от себя нижний угол Камиль Ибрагимов, бессилен был голкипер, но гостей выручила на этот раз штанга. На 90-й минуте с левого фланга Матвей Ужгин прострелил на ближнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Александр Хохлачёв и вколотил мяч в ближний угол - 1:1.

«Урал» делит третье место в таблице, соперник - девятый.

Протокол игры  
Чайка1:1Урал
  45'Секулич Мартин (0:1)
(1:1) Хохлачёв Александр90'  
Штепа МихаилИбрагимов КамильУжгин Матвей  80'Зарыпбеков ЭльдиярЕвдокимов АндрейНиколаев Олег  18' 55' (Пелих Данил ( 55') Маляров Никита 62' (Черняков Даниил ( 62') Бамматгереев Муслим 62' (Арбузов Ярослав ( 62') Янов ДанилаХохлачёв АлександрРуденко Владислав 79' (Пивоваров Дмитрий ( 79')
Запасные: Левин МаксимКотов ДмитрийИвашин АндрейКозаченко ОлегХоданович Андрей
Мамин АртёмМамин АлексейМаргасов Тимофей 62' (Гогличидзе Лео ( 62') Итало VIБевеев Мингиян 62' (Малькевич Владислав ( 62'  84') Бегич СильвиеЧудин Иван 74' (Аюпов Тимур ( 74') Сунгатулин ФанильИшков Илья 46' (Воронов Максим ( 46') Егорычев Андрей 87' (Ионов Алексей ( 87') Секулич Мартин
Запасные: Мосин ЕгорПорохов ИльяЩербицкий ДенисФилипенко ЕгорМорозов НикитаЖелезнов Юрий
01 декабря.
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Евро-Футбол.Ру,
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