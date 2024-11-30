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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» ворвался в группу лидеров после волевой победы над «Уфой»

30 Ноября 2024 • 15:59 Комментировать
Черноморец Нв
2:1
Уфа

В 21-м туре Мелбет-Первой лиги разыгравшийся «Черноморец» принимал аутсайдеров из «Уфы».

На 13-й минуте гости повели - после подачи справа Александр Перченок выполнил скидку на Артёма Гуренко, который в упор расстрелял ворота - 0:1. Никита Никифоров убежал от защитника и оказался сам перед воротами, удар - штанга. Никита Мацхарашвили отметился качественным дальним ударом, и голкипер перевел мяч на угловой.

На 50-й минуте после подачи со штрафного голкипер гостей грубо ошибся на выходе, и от головы Александра Теняева мяч затрепыхался в сетке - 1:1. Мигран Агеян ответил классным дриблингом и без помех атаковал с угла вратарской - в кипера. Вскоре Мераби Уридия проник в штрафную и выдал мяч на дальнюю штангу, где Илья Родионов не мог промахнуться - 2:1. Дмитрий Стоцкий на 68-й минуте подвел гостей, получив вторую желтую карточку. В концовке Магомед Мусалов подобрал мяч после подачи углового и пульнул в перекладину.

«Черноморец» выиграл в четвертом матче подряд и делит третье место, соперник - в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Черноморец Нв2:1Уфа
  14'Гуренко Артём (0:1)
(1:1) Теняев Александр50'  
(2:1) Родионов Илья63'  
Фролкин ДаниилЧеров ВасилийЧичинадзе Анри  29'Безчаснюк Александр 64' (Енин Иван ( 64') Мусалов МагомедСтежко ВиталийАкбашев РоманФищенко РусланНикифоров Никита 46' (Родионов Илья ( 46') Кротов Вячеслав 64' (Хабалов Алан ( 64') Уридия Мераби
Запасные: Тегес СелестиноКумбурович НиколаРебров ДмитрийГурченко ДаниилКрасильниченко Олег
Баклов ОлегКорнюшин ДаниилТеняев Александр 83' (Гыстаров Расул ( 83') Гуренко Артём 66' (Ложкин Владислав ( 66') Перченок АлександрЗахаров ГлебМацхарашвили Никита 82' (Шаваев Алихан ( 82') Пасевич РоманБочеров ВалерийСтоцкий Дмитрий  57'  68'Агеян Мигран
Запасные: Исаев ШамильОзманов ДавидЧернов Алексей
30 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Уфа

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Ставка и прогноз на матч Черноморец – Уфа Мелбет-Первой лиги – 30 ноября 2024
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