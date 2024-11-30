«Черноморец» ворвался в группу лидеров после волевой победы над «Уфой»

В 21-м туре Мелбет-Первой лиги разыгравшийся «Черноморец» принимал аутсайдеров из «Уфы».

На 13-й минуте гости повели - после подачи справа Александр Перченок выполнил скидку на Артёма Гуренко, который в упор расстрелял ворота - 0:1. Никита Никифоров убежал от защитника и оказался сам перед воротами, удар - штанга. Никита Мацхарашвили отметился качественным дальним ударом, и голкипер перевел мяч на угловой.

На 50-й минуте после подачи со штрафного голкипер гостей грубо ошибся на выходе, и от головы Александра Теняева мяч затрепыхался в сетке - 1:1. Мигран Агеян ответил классным дриблингом и без помех атаковал с угла вратарской - в кипера. Вскоре Мераби Уридия проник в штрафную и выдал мяч на дальнюю штангу, где Илья Родионов не мог промахнуться - 2:1. Дмитрий Стоцкий на 68-й минуте подвел гостей, получив вторую желтую карточку. В концовке Магомед Мусалов подобрал мяч после подачи углового и пульнул в перекладину.

«Черноморец» выиграл в четвертом матче подряд и делит третье место, соперник - в очке над зоной вылета.