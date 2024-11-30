«СКА-Хабаровск» завершил 2024 год победой над «Соколом»

«Сокол» не смог покинуть зону вылета по итогам последнего для себя матча в 2024 году против «СКА-Хабаровска».

На первых минутах Дмитрий Сасин справа набросил мяч на Данила Полубояринова, и кипер с ленточки вынул мяч. Николай Покидышев ответил выстрелом над левой девяткой. На 39-й минуте Артём Симонян обокрал защитника, влетел в штрафную и отдал на пустые ворота Георгию Гонгадзе - 0:1.

Во втором тайме Артём Максименко нанес удар в ближнюю девятку - с трудом парировано. У гостей Артём Быков и Юрий Журавлёв у ленточки могли сыграть расторопнее, в итоге кипер оставил «Сокол» в игре. Шарль с концовке убежал к воротам с центра поля, обвел голкипера вправо и не попал в пустой угол. Журавлёв сбросил мяч на Альбека Гонгапшева, который головой пробил над вратарем и попал в перекладину.

«Сокол» завершил год в зоне вылета, соперник делит седьмое место.