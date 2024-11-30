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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» завершил 2024 год победой над «Соколом»

30 Ноября 2024 • 14:53 Комментировать
Сокол
0:1
СКА-Хабаровск
окончен

«Сокол» не смог покинуть зону вылета по итогам последнего для себя матча в 2024 году против «СКА-Хабаровска».

На первых минутах Дмитрий Сасин справа набросил мяч на Данила Полубояринова, и кипер с ленточки вынул мяч. Николай Покидышев ответил выстрелом над левой девяткой. На 39-й минуте Артём Симонян обокрал защитника, влетел в штрафную и отдал на пустые ворота Георгию Гонгадзе - 0:1.

Во втором тайме Артём Максименко нанес удар в ближнюю девятку - с трудом парировано. У гостей Артём Быков и Юрий Журавлёв у ленточки могли сыграть расторопнее, в итоге кипер оставил «Сокол» в игре. Шарль с концовке убежал к воротам с центра поля, обвел голкипера вправо и не попал в пустой угол. Журавлёв сбросил мяч на Альбека Гонгапшева, который головой пробил над вратарем и попал в перекладину.

«Сокол» завершил год в зоне вылета, соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
Сокол0:1СКА-Хабаровск
  39'Гонгадзе Георгий (0:1)
Косаревский ПётрЧуриков ИванСиняк Антон  49' 87' (Ермолин Роман ( 87') Иванов Дмитрий III  33'Молодцов АртёмЗабелин ПавелСасин ДмитрийБабаев ВладленПолубояринов Данил 75' (Шпитальный Владислав ( 75') Максименко АртёмКарпицкий Егор 75' (Чобанов Руслан ( 75')
Запасные: Мокшин ИванКрайков ТимурСаадуев ШамильГуз АлександрКапленко Никита
Имамов ИсламПокидышев НиколайЖуравлёв ЮрийПоярков Николай 61' (Носков Егор ( 61') Быков АртёмМартинес Борха  63'Симонян Артём  52' 72' (Йосипой Мариус ( 72') Першин НикитаАлиев Камран 79' (Шарль ( 79') Гаджимурадов Рамазан 79' (Гаглоев Александр ( 79') Гонгадзе Георгий 72' (Гонгапшев Альбек ( 72')
Запасные: Мирошниченко НикитаБавин ЮрийГурбан ГлебЕмельянов РоманКузнецов Алексей
30 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол СКА-Хабаровск

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Сокол – СКА-Хабаровск Мелбет-Первой лиги – 30 ноября 2024
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