«Енисей» увеличил до 12 матчей безвыигрышную серию «Арсенала»

Недавний лидер Мелбет-Первой лиги, «Арсенал», так и не смог прервать свою чёрную серию в 2024 году. В гостях у «Енисея» туляки проиграли, хотя имели много моментов.

Уже на пятой минуте Максим Турищев оказался один на один с вратарем и пробил рядом с каркасом. На 38-й минуте затяжная атака хозяев привела к навесу с фланга, скидка головой, и Андрей Окладников в борьбе попал в дальний нижний угол - 1:0.

После перерыва гости едва не сравняли, во время навеса мяч свалился с ноги и попал в перекладину. Тут же Захар Волков после подачи углового в упор расстреливал ворота, и голкипер чудом выручил. В ответ Андрей Мазурин в штрафной сыграл на набежавшего Александра Масловского, и тот стрельнул в левую девятку - 2:0. Автор второго гола вскоре у своих ворот самоотверженно бросился в ноги Данилу Липовому, готовому расстрелять ворота. Каркас ворот снова сыграл, уже за гостей, после атаки Максима Савельева - перекладина.

«Арсенал» идет на шестом месте, не сумев победить в 12-м официальном матче подряд, соперник делит восьмое место.