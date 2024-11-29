«Балтика» разгромила «Аланию» и ушла на перерыв лидером

«Балтика» на одном дыхании провела последние матчи 2024 гола и ушла в отпуск серией побед. В пятницу калининградцы выглядели гораздо лучше «Алании».

В середине первого тайма Илья Петров сделал отличный заброс направо в штрафную площадь на Сергея Пряхина, который с лёта сумел точно пробить в дальнюю девятку - 1:0. Батраз Гурциев со штрафного пробил под перекладину, и вратарь в прыжке перевёл мяч за пределы поля. Пряхин слева со штрафного навесил на Александра Осипова, который головой пробил немного выше перекладины. На 45-й минуте Юрий Ковалёв слева навесил к дальней штанге, удар Амира Мохаммада с лёта соперники заблокировали, но мяч отскочил в центр, где линии вратарской площади Пряхин пробил в левую штангу, и мяч отскочил в сетку - 2:0.

Во втором тайме хозяевам осталось довести дело до победы. Кирилл Никишин слева вошёл в штрафную площадь и над голкипером пробил в дальний верхний угол ворот - 3:0.

«Балтика» уходит на перерыв лидером Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков, соперник - второй с конца.