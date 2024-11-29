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Мелбет-Первая лига

«Балтика» разгромила «Аланию» и ушла на перерыв лидером

29 Ноября 2024 • 21:53 Комментировать
Балтика
3:0
Алания
окончен

«Балтика» на одном дыхании провела последние матчи 2024 гола и ушла в отпуск серией побед. В пятницу калининградцы выглядели гораздо лучше «Алании».

В середине первого тайма Илья Петров сделал отличный заброс направо в штрафную площадь на Сергея Пряхина, который с лёта сумел точно пробить в дальнюю девятку - 1:0. Батраз Гурциев со штрафного пробил под перекладину, и вратарь в прыжке перевёл мяч за пределы поля. Пряхин слева со штрафного навесил на Александра Осипова, который головой пробил немного выше перекладины. На 45-й минуте Юрий Ковалёв слева навесил к дальней штанге, удар Амира Мохаммада с лёта соперники заблокировали, но мяч отскочил в центр, где линии вратарской площади Пряхин пробил в левую штангу, и мяч отскочил в сетку - 2:0.

Во втором тайме хозяевам осталось довести дело до победы. Кирилл Никишин слева вошёл в штрафную площадь и над голкипером пробил в дальний верхний угол ворот - 3:0.

«Балтика» уходит на перерыв лидером Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Балтика3:0Алания
(1:0) Пряхин Сергей21'  
(2:0) Пряхин Сергей45'  
(3:0) Никишин Кирилл80'  
Бориско МаксимАндраде КевинМохаммад Амир 83' (Гассама Натан ( 83') Ковалёв Юрий 69' (Терентьев Денис ( 69') Осипов АлександрВаратынов СергейЛисакович Виталий 68' (Никишин Кирилл ( 68') Петров Илья 77' (Титков Николай ( 77') Пряхин СергейМендель АндрейЭльдарушев Абу-Саид 69' (Аппаев Хызыр ( 69')
Запасные: Свинов ИльяАванесян ТигранЛюбаков ЕгорФернандес Алекс IIСтефанович ИльяЗазвонкин Иван
Солдатенко РостиславЫшык Мурат 74' (Тобоев Таймураз ( 74') Бутаев Аллон  57' 82' (Дауров Руслан ( 82') Багаев АланПлиев КонстантинТатаев АлексейЦаллагов Ибрагим  54' 55' (Абдоков Нури ( 55') Чочиев АланХугаев АланГурциев Батраз 55' (Нафиков Виктор ( 55') Хадарцев Батраз 55' (Чимези Ульямс ( 55')
Запасные: Засеев АзаматМоскаленчик ИльяМакаров СергейГубиев ЭрикБязров АртурНатабашвили Георгий
29 ноября.
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