Президент «Урала» Иванов отреагировал на сообщение об онкологии

Президент «Урала» Григорий Иванов кратко высказался об информации, что он болен раком.

«Все нормально у меня, хорошо», - приводит слова Иванова «РИА Новости».

Напомним, что ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что у 63-летнего спортивного функционера онкология, и он меньше времени стал уделять клуб, так как большую часть времени он проводит в Германии на лечении. И по окончании сезона он может уйти со своей должности.

Напомним, что вчера, 27 ноября, «Урал» по итогам серии пенальти обыграл «Химки» и вышел во второй этап 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России.