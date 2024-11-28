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Президент «Урала» Иванов болен раком

28 Ноября 2024 • 11:38 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов болен раком, об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, 63-летний спортивный функционер большую часть времени проводит в Германии на лечении, но все равно серьезно вовлечен в работу в клубе, хотя и меньше уделяет времени ему. Также, по данным Карпова, Иванов может покинуть свой пост, если «Урал» не вернется в РПЛ.

Команда выступает в Первой лиге и на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице, которая отправляет ее в стыки, отставание от лидирующей «Балтики» составляет шесть очков.

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Урал Григорий Иванов
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