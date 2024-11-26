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Мелбет-Первая лига

Григорий Иванов: «Мы не ищем замену Шатову»

26 Ноября 2024 • 16:51 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не ищет замену Олегу Шатову. Бывший футболист сборной России исполняет обязанности главного тренера «шмелей».

«Мы в клубе довольны работой Олега Шатова на посту тренера нашей команды, замену не ищем. Когда утвердим его главным тренером? Свою работу он выполняет хорошо. Пусть продолжает в том же духе», - делится Иванов с порталом Sport24.

Напомним, что этот сезон впервые за долгое время уральский клуб проводит во втором по силе дивизионе России. В прошедшие выходные «Урал» под предводительством Шатова одержал третью победу на полях Мелбет-Первой лиги кряду.

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