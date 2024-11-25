Писарев назвал команду, которая вернётся в РПЛ

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев поделился мыслями относительно возможного возвращения калининградской «Балтики» в Премьер-лигу.

«Балтика» вернётся, 100%. Вернётся ли пиво на трибуны - вот это вопрос», - дал комментарий специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 20 туров первого дивизиона калининградская команда набрала 42 балла и лидирует в турнирной таблице. «Балтика» опережает идущее вторым «Торпедо» на два очка. В следующем поединке калининградский клуб на домашнем стадионе встретится с владикавказской «Аланией». Матч состоится в пятницу, 29 ноября.