«Чайка» со «СКА-Хабаровском» не порадовали голами

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки, «Чайка» и «СКА-Хабаровск».
На 10-й минуте Владислав Руденко без проблем убежал от защитников и с острого угла запустил мяч в штангу. Тут же пенальти в пользу хозяев, Александр Хохлачёв почти без разбега пробил в левую часть ворот, и голкипер парировал. Ответ гостей - Камран Алиев получил проникающий пас на ход, и в последний момент защитник подставился под удар.
Во втором тайме уже гости были острее. Георгий Гонгадзе убегал один на один, и голкипер оказался первым на мяче. Рамазан Гаджимурадов со средней дистанции атаковал в ближний угол - с трудом парировано.
После нулевой ничьей «Чайка» идет на восьмом месте, соперник уступает ей одно очко.
Протокол игры
Штепа Михаил•Пелих Данил73' (Николаев Олег (73') •Нестеров Александр 69'78' (Ибрагимов Камиль (78') •Кармаев Никита 59'73' (Евдокимов Андрей (73') •Ужгин Матвей73' (Ивашин Андрей (73') •Зарыпбеков Эльдияр•Маляров Никита• 28'Янов Данила•Бамматгереев Муслим38' (Арбузов Ярослав (38') •Хохлачёв Александр• 3'Руденко Владислав
Имамов Ислам•Носков Егор•Покидышев Николай•Журавлёв Юрий•Першин Никита58' (Емельянов Роман (58') • 67'Алиев Камран 73'77' (Шарль (77') •Гаджимурадов Рамазан 41'87' (Гаглоев Александр (87') •Быков Артём•Мартинес Борха•Гонгапшев Альбек•Гонгадзе Георгий 69'77' (Йосипой Мариус (77')
24 ноября.
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