«Чайка» со «СКА-Хабаровском» не порадовали голами

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки, «Чайка» и «СКА-Хабаровск».

На 10-й минуте Владислав Руденко без проблем убежал от защитников и с острого угла запустил мяч в штангу. Тут же пенальти в пользу хозяев, Александр Хохлачёв почти без разбега пробил в левую часть ворот, и голкипер парировал. Ответ гостей - Камран Алиев получил проникающий пас на ход, и в последний момент защитник подставился под удар.

Во втором тайме уже гости были острее. Георгий Гонгадзе убегал один на один, и голкипер оказался первым на мяче. Рамазан Гаджимурадов со средней дистанции атаковал в ближний угол - с трудом парировано.

После нулевой ничьей «Чайка» идет на восьмом месте, соперник уступает ей одно очко.