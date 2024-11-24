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Мелбет-Первая лига

«Чайка» со «СКА-Хабаровском» не порадовали голами

24 Ноября 2024 • 16:52 Комментировать
Чайка
0:0
СКА-Хабаровск
окончен

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки, «Чайка» и «СКА-Хабаровск».

На 10-й минуте Владислав Руденко без проблем убежал от защитников и с острого угла запустил мяч в штангу. Тут же пенальти в пользу хозяев, Александр Хохлачёв почти без разбега пробил в левую часть ворот, и голкипер парировал. Ответ гостей - Камран Алиев получил проникающий пас на ход, и в последний момент защитник подставился под удар.

Во втором тайме уже гости были острее. Георгий Гонгадзе убегал один на один, и голкипер оказался первым на мяче. Рамазан Гаджимурадов со средней дистанции атаковал в ближний угол - с трудом парировано.

После нулевой ничьей «Чайка» идет на восьмом месте, соперник уступает ей одно очко.

Протокол игры  
Чайка0:0СКА-Хабаровск
Штепа МихаилПелих Данил 73' (Николаев Олег ( 73') Нестеров Александр  69' 78' (Ибрагимов Камиль ( 78') Кармаев Никита  59' 73' (Евдокимов Андрей ( 73') Ужгин Матвей 73' (Ивашин Андрей ( 73') Зарыпбеков ЭльдиярМаляров Никита  28'Янов ДанилаБамматгереев Муслим 38' (Арбузов Ярослав ( 38') Хохлачёв Александр  3'Руденко Владислав
Запасные: Левин МаксимКотов ДмитрийКозаченко ОлегПивоваров ДмитрийХоданович АндрейЧерняков Даниил
Имамов ИсламНосков ЕгорПокидышев НиколайЖуравлёв ЮрийПершин Никита 58' (Емельянов Роман ( 58'  67') Алиев Камран  73' 77' (Шарль ( 77') Гаджимурадов Рамазан  41' 87' (Гаглоев Александр ( 87') Быков АртёмМартинес БорхаГонгапшев АльбекГонгадзе Георгий  69' 77' (Йосипой Мариус ( 77')
Запасные: Мирошниченко НикитаСадики НехарГурбан ГлебКузнецов АлексейБагиев Садыг
24 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Чайка СКА-Хабаровск

Новости по матчу

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20:31
Бесплатная ставка и прогноз на матч Чайка – СКА-Хабаровск Мелбет-Первой лиги – 24 ноября 2024
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