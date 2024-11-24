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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» добыл волевую победу над «КАМАЗом»

24 Ноября 2024 • 16:02 Комментировать
Черноморец Нв
2:1
КАМАЗ

В очередном матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» быстро пропустил от «КАМАЗа», но далее сыграл удачно.

На четвертой минуте Никола Кумбурович допустил ошибку, Павел Горелов ворвался в штрафную, подобрав мяч и вложил мяч в ногу Давиду Караеву, который не мог промахнуться с пяти метров, - 0:1. В середине тайма с пенальти Роман Акбашев метко стрельнул в левый нижний угол, и вратарь не дотянулся - 1:1. Снова Горелов с Караевым на острие, но последний не смог перебросить голкипера ударом с дюжины метров.

После перерыва Мераби Уридия успешно пробил над вратарем, но того на ленточке подстраховал защитник. На 84-й минуте Виталий Стежко пяткой откатил под удар Ивану Енину, и тот вырвал победу выстрелом с 10 метров - 2:1.

«Черноморец» продолжает идти в очке от топ-четверки, «КАМАЗ» - 13-й.

Протокол игры  
Черноморец Нв2:1КАМАЗ
  4'Караев Давид (0:1)
(1:1) Акбашев Роман20'  
(2:1) Енин Иван84'  
Фролкин ДаниилЧичинадзе Анри  90'Безчаснюк Александр  62' 71' (Енин Иван ( 71') Фомин Денис  52' 71' (Гурченко Даниил ( 71') Мусалов МагомедКумбурович НиколаСтежко ВиталийАкбашев РоманФищенко РусланНикифоров Никита 71' (Кротов Вячеслав ( 71') Уридия Мераби 90' (Тегес Селестино ( 90')
Запасные: Ребров ДмитрийРодионов ИльяХабалов АланКрасильниченко Олег
Купцов ИльяАбрамов Артём 83' (Лаук Максим ( 83') Почивалин ВалерийГюрджан Артём  22'Тананеев ДмитрийМаругин Даниил  32' 83' (Защепкин Роман ( 83') Фартуна БорисДерюгин АлександрГорелов ПавелКозлов Иван 90' (Платон Никита ( 90') Караев Давид 83' (Мельников Никита ( 83')
Запасные: Апеков РусланАбдуллаев СурхайханАнисимов АртурАсылов ИльясПлатон Адриан
24 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Черноморец Новороссийск

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Актуальная ставка и прогноз на матч Черноморец – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 24 ноября 2024
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