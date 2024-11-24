«Черноморец» добыл волевую победу над «КАМАЗом»

В очередном матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» быстро пропустил от «КАМАЗа», но далее сыграл удачно.

На четвертой минуте Никола Кумбурович допустил ошибку, Павел Горелов ворвался в штрафную, подобрав мяч и вложил мяч в ногу Давиду Караеву, который не мог промахнуться с пяти метров, - 0:1. В середине тайма с пенальти Роман Акбашев метко стрельнул в левый нижний угол, и вратарь не дотянулся - 1:1. Снова Горелов с Караевым на острие, но последний не смог перебросить голкипера ударом с дюжины метров.

После перерыва Мераби Уридия успешно пробил над вратарем, но того на ленточке подстраховал защитник. На 84-й минуте Виталий Стежко пяткой откатил под удар Ивану Енину, и тот вырвал победу выстрелом с 10 метров - 2:1.

«Черноморец» продолжает идти в очке от топ-четверки, «КАМАЗ» - 13-й.