«Торпедо» дожало «Сокол» на 90-й минуте

Ведущее борьбу за лидерство «Торпедо» гостило у аутсайдеров из «Сокола» в 20-м туре Мелбет-Первой лиги.

Уже на третьей минуте Ираклий Манелов доставил мяч в штрафную, и Равиль Нетфуллин наверняка наносил удар головой, но кипер чудом среагировал и выручил. Еще атака, Глеб Шевченко в штрафной адресовал мяч Манелову, который поразил цель при помощи рикошета - 0:1. В середине тайма справа навесил Дмитрий Сасин, а Артём Максименко головой переправил мяч в дальний угол ворот - 1:1.

Во втором тайме Игорь Горбунов опасно бил головой после кросса слева, а допустивший позиционную позицию вратарь шикарно выручил. Парирован и опасный выстрел с линии штрафной от Владислава Галкина под занавес игры. На 90-й минуте затяжная атака «Торпедо» завершилась прицельным ударом Александра Чупаева из пределов штрафной - 1:2.

«Торпедо» остается вторым с отставанием в два очка от «Балтики». Соперник - третий с конца.