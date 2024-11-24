Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Торпедо» дожало «Сокол» на 90-й минуте

24 Ноября 2024 • 14:56 Комментировать
Сокол
1:2
Торпедо Москва
окончен

Ведущее борьбу за лидерство «Торпедо» гостило у аутсайдеров из «Сокола» в 20-м туре Мелбет-Первой лиги.

Уже на третьей минуте Ираклий Манелов доставил мяч в штрафную, и Равиль Нетфуллин наверняка наносил удар головой, но кипер чудом среагировал и выручил. Еще атака, Глеб Шевченко в штрафной адресовал мяч Манелову, который поразил цель при помощи рикошета - 0:1. В середине тайма справа навесил Дмитрий Сасин, а Артём Максименко головой переправил мяч в дальний угол ворот - 1:1.

Во втором тайме Игорь Горбунов опасно бил головой после кросса слева, а допустивший позиционную позицию вратарь шикарно выручил. Парирован и опасный выстрел с линии штрафной от Владислава Галкина под занавес игры. На 90-й минуте затяжная атака «Торпедо» завершилась прицельным ударом Александра Чупаева из пределов штрафной - 1:2.

«Торпедо» остается вторым с отставанием в два очка от «Балтики». Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Сокол1:2Торпедо Москва
  5'Манелов Ираклий (0:1)
(1:1) Максименко Артём23'  
  89'Червяков Руслан (1:2)
Косаревский ПётрМолодцов АртёмИванов Дмитрий III 46' (Синяк Антон ( 46') Чуриков ИванЗабелин ПавелЮзепчук Роман 72' (Чобанов Руслан ( 72') Бабаев Владлен 72' (Саадуев Шамиль ( 72') Полубояринов Данил 72' (Дудиев Аслан ( 72') Сасин Дмитрий 84' (Ермолин Роман ( 84') Максименко АртёмКарпицкий Егор
Запасные: Самко ВладиславМокшин ИванШпитальный ВладиславКрайков ТимурГуз АлександрКапленко Никита
Ботнарь ВиталийРоганович Боян 84' (Байтуков Руслан ( 84') Бородин Сергей Алексеевич  18'Данилкин ЕгорШевченко ГлебКоледин Юрий 57' (Галкин Владислав ( 57') Нетфуллин РавильКостин АндрейМанелов Ираклий 56' (Червяков Руслан ( 56') Горбунов Игорь 64' (Чупаёв Александр ( 64') Максимов Максим 64' (Корян Аршак ( 64')
Запасные: Соколов АртёмКузьмичёв ИванВолков МихаилБабурин ЕгорИваньков Александр IIОрехов АлександрКамара Мамаду
24 ноября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сокол

Новости по матчу

22 Ноября
19:28
Надёжная ставка и прогноз на матч Сокол – Торпедо Мелбет-Первой лиги – 24 ноября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сокол Сокол
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
2
4.90 3.50 1.70
Видео
101 мин
Черноморец Нв Черноморец Нв
КАМАЗ КАМАЗ
2
1
1.86 3.15 4.40
Видео
Перерыв
Чайка Чайка
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
0
0
1.98 3.20 3.80
Видео
Перерыв
Ротор Ротор
Нефтехимик Нефтехимик
1
0
2.12 3.00 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» дожало «Сокол» на 90-й минуте
23 Ноября
21:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» продлила удачную серию, выиграв матч у «Родины»
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов – о Шатове: «Олег Александрович растёт с каждым матчем»
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» снова провалился, проиграв безнадёжному аутсайдеру
17:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» продлил серию побед при Шатове до трёх матчей кряду
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол «Урала» оставил «Аланию» в зоне вылета
12:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» выстоял под атаками «Енисея»
22 Ноября
19:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» забил 5 голов в ворота «Уфы»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса рассказал, какие предложения есть у экс-игрока «Спартака»
20 Ноября
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Сочи» назвал отличие Морено от российских тренеров
18:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Урала» назвал человека, без которого нельзя представить клуб
19 Ноября
20:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов уверен, что Шатов станет хорошим тренером 1
13:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» назвал имя нового главного тренера
18 Ноября
16:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» уволил главного тренера, команда идёт в зоне вылета официально
15:29 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов готов работать в РПЛ и Мелбет-Первой лиге
13:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрокам «Ротора» пришлось разминаться в тёмной комнате видео
12:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Раскаиваюсь»: Напавший на Евсеева человек дал комментарий
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку 1
01:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На экс-игрока сборной России Вадима Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия
17 Ноября
21:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол Акбашева со своей половины поля позволил «Черноморцу» обыграть «Родину»
20:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Черноморца» забил гол со своей половины поля
19:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Точилин высказался о будущем Морено в «Сочи»
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» чудом успел дожать «Тюмень»
17:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» хочет создать вторую команду слухи
16:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с «Чайкой» не порадовали голами
Все новости