«Балтика» продлила удачную серию, выиграв матч у «Родины»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги лидирующая «Балтика» принимала «Родину». Судьбу поединка решили голы хозяев в первом тайме.
На седьмой минуте Юрий Ковалёв после передачи из глубины вывалился на рандеву с вратарем и отправил мяч в дальний нижний угол - 1:0. Сергей Пряхин исполнил подачу со штрафного с правого фланга, Андрей Мендель головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Сергей Варатынов в падении головой расстрелял цель - 2:0. На экваторе второго тайма Пряхин не смог в падении прервать полёт мяча после заброса Михаила Рядно, Магомедхабиб Абдусаламов подхватил снаряд, обыграл голкипера и послал его в пустые ворота - 2:1.
«Балтика» продлила победную серию и лидирует с отрывом в пять очков от «Торпедо», соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Ковалёв Юрий7'
|(2:0) Варатынов Сергей28'
|68'Абдусаламов Магомедхабиб (2:1)
Бориско Максим•Андраде Кевин•Варатынов Сергей 20'46' (Гассама Натан (46') •Осипов Александр•Мохаммад Амир65' (Терентьев Денис (65') •Ковалёв Юрий61' (Лисакович Виталий (61') •Мендель Андрей•Саусь Владислав• 73'Петров Илья•Пряхин Сергей•Эльдарушев Абу-Саид46' (Стефанович Илья (46'Никишин Кирилл82')
Корякин Александр•Сокол Артём•Рядно Михаил•Крижан Митча23' (Чернышёв Даниил (23') •Мещанинов Артём•Кочиев Хетаг•Мусаев Леон79' (Маркитесов Дмитрий (79') •Гордюшенко Астемир•Кожедуб Святослав46' (Юшин Александр (46') • 57'Рейна Йорди56' (Абдусаламов Магомедхабиб (56') •Калмыков Амур56' (Данилин Максим Алексеевич (56')
23 ноября.
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