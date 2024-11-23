«Балтика» продлила удачную серию, выиграв матч у «Родины»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги лидирующая «Балтика» принимала «Родину». Судьбу поединка решили голы хозяев в первом тайме.

На седьмой минуте Юрий Ковалёв после передачи из глубины вывалился на рандеву с вратарем и отправил мяч в дальний нижний угол - 1:0. Сергей Пряхин исполнил подачу со штрафного с правого фланга, Андрей Мендель головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Сергей Варатынов в падении головой расстрелял цель - 2:0. На экваторе второго тайма Пряхин не смог в падении прервать полёт мяча после заброса Михаила Рядно, Магомедхабиб Абдусаламов подхватил снаряд, обыграл голкипера и послал его в пустые ворота - 2:1.

«Балтика» продлила победную серию и лидирует с отрывом в пять очков от «Торпедо», соперник - 10-й.