Григорий Иванов – о Шатове: «Олег Александрович растёт с каждым матчем»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об Олеге Шатове. При молодом тренере «шмели» победили в третьем матче Мелбет-Первой лиги подряд, на сей раз повержена была «Алания».

«Как тренер Олег Александрович каждый матч растёт. Сегодня мы сыграли во втором тайме не в тот футбол, в который хотели. Но главное - победа. Наших двух центральных защитников не было, и я благодарю Шатова за победу. Ему как тренеру ещё надо расти и расти», - говорит Иванов для Metaratings.

Напомним, что Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера «шмелей» в первой декаде ноября. С ним «Урал» победил в трёх матчах из трёх, повержены были также «Шинник» и «Енисей».