«Арсенал» снова провалился, проиграв безнадёжному аутсайдеру

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» принимал «Тюмень», главного аутсайдера.

На шестой минуте Захар Волков головой замыкал подачу с корнера, и у дальней штанги защитник успел подставить голову. Еще угловой, навес со скидкой, и Григорий Жилкин головой чудом не попал в створ. На 36-й минуте подача с правого фланга, и Максим Турищев выиграл борьбу, головой отправив мяч впритирку с правой штангой, - 1:0.

В начале второго тайма у гостей Андрей Марьянов головой сделал скидку, а Артём Кулишев также головой не попал в створ. На 85-й минуте туляки провалились во всём. Алексей Бердников запустил свечу у штрафной, голкипер и защитник не поделили мяч, а Дмитрий Купцов поразил пустые ворота. На шестой добавленной минуте Дмитрий Купцов шокировал Тулу - 1:2.

Черная серия «Арсенала» продлилась, команда делит пятое место, соперник после сенсационной победы все равно последний.