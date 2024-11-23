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«Урал» продлил серию побед при Шатове до трёх матчей кряду

23 Ноября 2024 • 17:13 Комментировать
Алания
0:1
Урал

В субботу екатеринбургский «Урал» удачно слетал на Кавказ, обыграв «Аланию» с минимальным счётом. Единственный гол в составе «шмелей» оформил Мартин Секулич.

Любопытно, что этот матч стал третьим победным подряд с момента прихода на тренерский мостик команды Олега Шатова. Возглавил бывший зенитовец «Урал» в начале ноября, затем последовали виктории над «Шинником» в гостях (2:0) и «Енисеем» дома (4:3). Все успехи – в рамках Мелбет-Первой лиги.

После трёх побед подряд «Урал» набрал в таблице первенства 36 очков. Отставание от первого места – три балла, от второго – один. Правда, у лидирующих в лиге «Балтики» и «Торпедо» есть игра в запасе.

Быстрый гол «Урала» оставил «Аланию» в зоне вылета

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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальная ставка и прогноз на матч Алания – Урал Мелбет-Первой лиги – 23 ноября 2024
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